Валерий Кичин - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Кичин
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Кичин
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|30' 90'