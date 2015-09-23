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    Леонардо - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Леонардо
    Фамилия да Силва Соуза
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 марта 1992 (30 лет)
    Рост 174
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2015 1' -90' Сокол (Саратов) 2:4 Анжи (Махачкала)
    61'
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