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    Ким Оджо - статистика

    #6 | Нападающий
    Имя Ким
    Фамилия Оджо
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 декабря 1988 (34 года)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.02.2013 77' -90' Генк (Генк) 0:2 Штутгарт (Штутгарт)
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