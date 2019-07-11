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    Кеинде Фатай - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Кеинде
    Фамилия Фатай
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Абужа
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 февраля 1990 (33 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2019 1' -90' Динамо (Минск) 1:2 Лиепая (Лиепая)
    11.07.2019 1' -90' Лиепая (Лиепая) 1:1 Динамо (Минск)
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