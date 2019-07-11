Кеинде Фатай - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Кеинде
|Фамилия
|Фатай
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абужа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Кеинде
|Фамилия
|Фатай
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абужа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.07.2019
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Лиепая (Лиепая)
|11.07.2019
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|1:1
|Динамо (Минск)