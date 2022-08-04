Георгий Костадинов - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Костадинов
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 1990 (32 года)
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Костадинов
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 1990 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|75'
|17.08.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|11.08.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|51'
|04.08.2022
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)