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    Георгий Костадинов - статистика

    #70 | Полузащитник
    Имя Георгий
    Фамилия Костадинов
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 сентября 1990 (32 года)
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 3:2 Юргорден (Стокгольм)
    75'
    17.08.2022 1' -90' Юргорден (Стокгольм) 3:0 АПОЭЛ (Никосия)
    11.08.2022 1' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:0 АПОЭЛ (Никосия)
    51'
    04.08.2022 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 1:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
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