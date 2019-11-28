Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013