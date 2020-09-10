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    Витинья - новости

    #77 | Защитник
    Имя Витор Тиагу
    Фамилия де Фрейташ Фернандеш
    Состав Без клуба
    Родной город Гимарайеш
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 173
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