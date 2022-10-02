Виталий Ермаков - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Ермаков
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Ермаков
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|02.12.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|25.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|67'
|06.11.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:3
|Динамо (Киев)
|30.10.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|08.10.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|02.10.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Александрия (Александрия)