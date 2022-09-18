Охи Омойджуанфо - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Охи
|Фамилия
|Омойджуанфо
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1994 (29 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Охи
|Фамилия
|Омойджуанфо
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1994 (29 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брондбю
|12
|7
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Брондбю (Бреннбю)
|27.02.2023
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:1
|Брондбю (Бреннбю)
|57'
|19.02.2023
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|5:2
|Хорсенс (Хорсенс)
|57'
|13.11.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Виборг (Виборг)
|06.11.2022
|1' -78'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|33'
|30.10.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:2
|Ольборг (Ольборг)
|23.10.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|61' 71'
|16.10.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|10'
|09.10.2022
|1' -85'
|Рандерс (Рандерс)
|2:3
|Брондбю (Бреннбю)
|68'
|18.09.2022
|1' -60'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Брондбю (Бреннбю)
|11.09.2022
|1' -21'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:2
|Рандерс (Рандерс)
|1'
|04.09.2022
|1' -69'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:2
|Брондбю (Бреннбю)
|52'