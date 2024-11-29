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Китай. Суперлига
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Чанчунь Ятай
Охи Омойджуанфо
Статистика
€ 350 тыс
Охи Омойджуанфо - статистика
Чанчунь Ятай
10 января 1994 (32), Осло
#10 | Нападающий
188 см
Норвегия | Нигерия
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Товарищеские матчи 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брондбю
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
1 : 0
29.11.2024
Ольборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
2 : 2
24.11.2024
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
1 : 1
10.11.2024
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
87' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю
80' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
0 : 1
11.08.2024
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Люнгбю
0 : 2
04.08.2024
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Брондбю
2 : 1
29.07.2024
Вайле
63' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
3 : 2
21.07.2024
Брондбю
61' - 90'
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