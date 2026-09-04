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Румыния. Лига I
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ЧФР Клуж
Адриан Паун-Александру
Статистика
€ 600 тыс
Адриан Паун-Александру - статистика
ЧФР Клуж
1 апреля 1995 (31)
#10 | Нападающий
Румыния
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
04.09.2026
Фарул
85' - 90'
Румыния. Лига I, 7 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 3
29.08.2026
ЧФР Клуж
82' - 90'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Румыния. Лига I 2026/2027
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Лига Европы 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЧФР Клуж
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Тромсе
2 : 1
13.08.2026
ЧФР Клуж
1' - 68'
49'
Лига конференций, 3 раунд
ЧФР Клуж
0 : 5
06.08.2026
Тромсе
59' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
ЧФР Клуж
3 : 0
30.07.2026
Алашкерт
71' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Алашкерт
1 : 1
23.07.2026
ЧФР Клуж
69' - 90'
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