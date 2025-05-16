Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Витор Гомеш - статистика

Завершил карьеру
25 декабря 1987 (38)
#8 | Полузащитник
183 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Риу Аве
5
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Риу Аве
1 : 1
16.05.2025
Жил Висенте
1' - 53'
Португалия. Примейра, 32 тур
Риу Аве
2 : 0
04.05.2025
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Витория Гимараеш
3 : 0
27.04.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Риу Аве
1 : 1
18.04.2025
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Морейренcе
0 : 2
13.04.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Каза Пиа
2 : 1
29.03.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Риу Аве
2 : 3
16.03.2025
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Эшторил
2 : 1
22.02.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Арука
1 : 1
10.02.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Риу Аве
2 : 2
03.02.2025
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Риу Аве
0 : 3
18.01.2025
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Жил Висенте
1 : 1
06.01.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Риу Аве
2 : 1
29.12.2024
Насьональ
90' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Эштрела
1 : 0
23.12.2024
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Риу Аве
2 : 2
02.11.2024
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
1 : 1
04.10.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
АВС
1 : 0
14.09.2024
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Риу Аве
1 : 0
01.09.2024
Арука
85' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Порту
2 : 0
24.08.2024
Риу Аве
84' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Риу Аве
1 : 0
17.08.2024
Фаренсе
74' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Спортинг
3 : 1
09.08.2024
Риу Аве
82' - 90'
90'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+