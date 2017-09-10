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    Кермит Эразмус - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Кермит
    Фамилия Эразмус
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июля 1990 (32 года)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.09.2017 1' -90' Марсель (Марсель) 1:3 Ренн (Ренн)
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