Торгейр Бервен - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Торгейр
|Фамилия
|Бервен
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Торгейр
|Фамилия
|Бервен
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волеренга
|13
|5
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -72'
|Волеренга (Осло)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|11'
|06.11.2022
|1' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|1:1
|Волеренга (Осло)
|60'
|29.10.2022
|1' -67'
|Волеренга (Осло)
|3:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|67'
|22.10.2022
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|2:1
|Волеренга (Осло)
|16.10.2022
|1' -78'
|Волеренга (Осло)
|0:6
|Буде-Глимт (Буде)
|09.10.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Волеренга (Осло)
|01.10.2022
|1' -74'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|17' 19'
|18.09.2022
|1' -75'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|11.09.2022
|1' -68'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|04.09.2022
|1' -74'
|Волеренга (Осло)
|3:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|45'
|28.08.2022
|1' -74'
|Викинг (Ставангер)
|1:2
|Волеренга (Осло)
|21.08.2022
|1' -46'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|14.08.2022
|71' -90'
|ХамКам (Хамар)
|1:1
|Волеренга (Осло)