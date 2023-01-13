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    Бартош Берешиньски - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Бартош
    Фамилия Берешиньски
    Команда Наполи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 июля 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Вес 72
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 Был в запасе Наполи 2:0 Аталанта Италия. Серия А, 26 тур
    03.03.2023 Был в запасе Наполи 0:1 Лацио Италия. Серия А, 25 тур
    25.02.2023 Был в запасе Эмполи 0:2 Наполи Италия. Серия А, 24 тур
    21.02.2023 Был в запасе Айнтрахт 0:2 Наполи Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    17.02.2023 Был в запасе Сассуоло 0:2 Наполи Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Наполи 3:0 Кремонезе Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 15 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    03.03.2023 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:1 Лацио (Рим)
    25.02.2023 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:2 Наполи (Неаполь)
    17.02.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Наполи (Неаполь)
    12.02.2023 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:0 Кремонезе (Кремона)
    05.02.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:3 Наполи (Неаполь)
    29.01.2023 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Рома (Рим)
    21.01.2023 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 0:2 Наполи (Неаполь)
    13.01.2023 Был в запасе Наполи (Неаполь) 5:1 Ювентус (Турин)
    08.01.2023 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Наполи (Неаполь)
    04.01.2023 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    12.11.2022 1' -46' Сампдория (Генуя) 0:2 Лечче (Лечче)
    09.11.2022 1' -90' Торино (Турин) 2:0 Сампдория (Генуя)
    06.11.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    29.10.2022 1' -90' Интер (Милан) 3:0 Сампдория (Генуя)
    24.10.2022 1' -90' Кремонезе (Кремона) 0:1 Сампдория (Генуя)
    17.10.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Рома (Рим)
    08.10.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    02.10.2022 1' -68' Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    22'
    17.09.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:1 Сампдория (Генуя)
    10.09.2022 1' -59' Сампдория (Генуя) 1:2 Милан (Милан)
    04.09.2022 1' -72' Верона (Верона) 2:1 Сампдория (Генуя)
    31.08.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Лацио (Рим)
    28.08.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 4:0 Сампдория (Генуя)
    22.08.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Ювентус (Турин)
    13.08.2022 1' -58' Сампдория (Генуя) 0:2 Аталанта (Бергамо)
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