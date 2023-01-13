Бартош Берешиньски - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Бартош
|Фамилия
|Берешиньски
|Команда
|Наполи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|72
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Бартош
|Фамилия
|Берешиньски
|Команда
|Наполи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Наполи
|2:0
|Аталанта
|Италия. Серия А, 26 тур
|03.03.2023
|Был в запасе
|Наполи
|0:1
|Лацио
|Италия. Серия А, 25 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Эмполи
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 24 тур
|21.02.2023
|Был в запасе
|Айнтрахт
|0:2
|Наполи
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|17.02.2023
|Был в запасе
|Сассуоло
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Наполи
|3:0
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|03.03.2023
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:1
|Лацио (Рим)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|17.02.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Кремонезе (Кремона)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Рома (Рим)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|13.01.2023
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|5:1
|Ювентус (Турин)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|04.01.2023
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|12.11.2022
|1' -46'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|09.11.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|06.11.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|29.10.2022
|1' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|24.10.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|17.10.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Рома (Рим)
|08.10.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|02.10.2022
|1' -68'
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|22'
|17.09.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|10.09.2022
|1' -59'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|04.09.2022
|1' -72'
|Верона (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|31.08.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Лацио (Рим)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|4:0
|Сампдория (Генуя)
|22.08.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|13.08.2022
|1' -58'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)