Александар Филипович - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Филипович
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 декабря 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Филипович
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 декабря 1994 (28 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 90'
|Партизан
|1:3
|Шериф
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 90'
|Шериф
|0:1
|Партизан
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|7
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2022
|1' -70'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|15'
|13.05.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|02.05.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|78'
|22.04.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Гомель (Гомель)
|16.04.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|02.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|89'
|20.03.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)