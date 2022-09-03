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    Томаш Хюбшман - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Томаш
    Фамилия Хюбшман
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 сентября 1981 (41 год)
    Рост 180
    Вес 76
    Стоимость:
    € 25
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Градец-Кралове 1:4 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    90'
    26.02.2023 1' - 90' Яблонец 4:1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    83'
    19.02.2023 1' - 90' Спарта 3:0 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    11.02.2023 1' - 90' Баник 1:2 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    29'
    04.02.2023 44' - 90' Яблонец 2:2 Фастав Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Яблонец 12 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:4 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    90'
    26.02.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 4:1 Теплице (Теплице)
    83'
    19.02.2023 1' -90' Спарта (Прага) 3:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    11.02.2023 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    29'
    04.02.2023 44' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:2 Фастав (Злин)
    29.01.2023 Был в запасе Славия (Прага) 5:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    12.11.2022 1' -46' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    05.11.2022 Был в запасе Сигма (Оломоуц) 3:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    22.10.2022 Был в запасе Слован (Либерец) 2:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    03.09.2022 1' -70' Теплице (Теплице) 3:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    30.08.2022 1' -71' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Спарта (Прага)
    27.08.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Баник (Острава)
    21.08.2022 1' -90' Фастав (Злин) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    14.08.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:3 Славия (Прага)
    07.08.2022 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    31.07.2022 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:3 Богемианс 1905 (Прага)
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