Томаш Хюбшман - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Хюбшман
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|76
Стоимость:
€ 25
тыс
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Хюбшман
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Градец-Кралове
|1:4
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|90'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|83'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Спарта
|3:0
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Баник
|1:2
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|29'
|04.02.2023
|44' - 90'
|Яблонец
|2:2
|Фастав
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Яблонец
|12
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:4
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|90'
|26.02.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|83'
|19.02.2023
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|11.02.2023
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|29'
|04.02.2023
|44' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:2
|Фастав (Злин)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|5:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|12.11.2022
|1' -46'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Сигма (Оломоуц)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|2:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|03.09.2022
|1' -70'
|Теплице (Теплице)
|3:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|30.08.2022
|1' -71'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Спарта (Прага)
|27.08.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Баник (Острава)
|21.08.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|14.08.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:3
|Славия (Прага)
|07.08.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Богемианс 1905 (Прага)