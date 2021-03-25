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    Пламен Илиев - статистика

    #23 | Вратарь
    Имя Пламен
    Фамилия Илиев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 ноября 1991 (31 год)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болгария 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.03.2021 Был в запасе Северная Ирландия 0:0 Болгария
    28.03.2021 1' -89' Болгария 0:2 Италия
    25.03.2021 1' -89' Болгария 1:3 Швейцария
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