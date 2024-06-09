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Небойса Косович
Статистика
Небойса Косович - статистика
Завершил карьеру
24 февраля 1995 (31)
#27 | Полузащитник
177 см
Черногория
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Казахстан. Премьер-лига 2021
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Казахстан. Премьер-лига 2020
Лига Европы 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2018/2019
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черногория
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
1 : 3
09.06.2024
Грузия
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Бельгия
2 : 0
05.06.2024
Черногория
70' - 90'
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