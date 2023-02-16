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    Бартош Саламон - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Бартош
    Фамилия Саламон
    Команда Лех
    Состав Основной
    Родной город Познань
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 мая 1991 (31 год)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 Был в запасе Лех 2:0 Юргорден Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    23.02.2023 1' - 46' Лех 1:0 Буде-Глимт Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 90' Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лех 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2023 Был в запасе Лех (Познань) 2:0 Юргорден (Стокгольм)
    23.02.2023 1' -46' Лех (Познань) 1:0 Буде-Глимт (Буде)
    16.02.2023 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 0:0 Лех (Познань)
    03.11.2022 90' -90' Лех (Познань) 3:0 Вильярреал (Вильярреал)
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