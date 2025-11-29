Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2025/2026 Польша. Экстракласа 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Польша. Экстракласа 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013