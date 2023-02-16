Бартош Саламон - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Бартош
|Фамилия
|Саламон
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Познань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1991 (31 год)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Бартош
|Фамилия
|Саламон
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Познань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1991 (31 год)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|Был в запасе
|Лех
|2:0
|Юргорден
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|23.02.2023
|1' - 46'
|Лех
|1:0
|Буде-Глимт
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 90'
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|2:0
|Юргорден (Стокгольм)
|23.02.2023
|1' -46'
|Лех (Познань)
|1:0
|Буде-Глимт (Буде)
|16.02.2023
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:0
|Лех (Познань)
|03.11.2022
|90' -90'
|Лех (Познань)
|3:0
|Вильярреал (Вильярреал)