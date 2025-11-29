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Лех
Бартош Саламон
Статистика
€ 200 тыс
Бартош Саламон - статистика
Лех
1 мая 1991 (35), Познань
#18 | Защитник
194 см
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каррарезе
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
5 : 0
29.11.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Каррарезе
0 : 0
22.11.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 1
08.11.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 2
01.11.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Чезена
2 : 1
28.10.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Каррарезе
3 : 2
25.10.2025
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Пескара
2 : 2
18.10.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Эмполи
2 : 2
28.09.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Каррарезе
3 : 4
21.09.2025
Авеллино
1' - 57'
Италия. Серия В, 3 тур
Катанцаро
1 : 1
13.09.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Каррарезе
0 : 0
31.08.2025
Падова
Был в запасе
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