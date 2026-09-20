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Норвегия. Элитсериен
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Лиллестрем
Лехне Ольсен
Статистика
Лехне Ольсен - статистика
Лиллестрем
Завершил карьеру
29 июня 1991 (35)
#10 | Нападающий
186 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Викинг
3 : 0
20.09.2026
Лиллестрем
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Лиллестрем
1 : 2
17.09.2026
Торренсе
61' - 90'
79'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Лиллестрем
2 : 0
12.09.2026
Волеренга
74' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Бранн
1 : 2
05.09.2026
Лиллестрем
61' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Лиллестрем
1 : 4
30.08.2026
Фредрикстад
64' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Лиллестрем
2 : 1
27.08.2026
Эгнатия
89' - 120'
94'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Норвегия. Элитсериен 2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Норвегия. Элитсериен 2021
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Copa del Sol 2013
Товарищеские матчи 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лиллестрем
2
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Лиллестрем
1 : 2
17.09.2026
Торренсе
61' - 90'
79'
Лига Европы, 4 раунд
Лиллестрем
2 : 1
27.08.2026
Эгнатия
89' - 120'
94'
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