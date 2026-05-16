Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Рони Лопеш - статистика

Тондела
28 декабря 1995 (30)
#16 | Нападающий
174 см
Португалия | Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тондела
16
4
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
1' - 90'
65'
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
1' - 72'
60'
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
1' - 87'
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
1' - 75'
19'
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Порту
2 : 0
19.04.2026
Тондела
1' - 78'
Португалия. Примейра, 29 тур
Тондела
2 : 2
13.04.2026
Жил Висенте
1' - 74'
16'
Португалия. Примейра, 28 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
03.04.2026
Тондела
1' - 68'
Португалия. Примейра, 24 тур
Тондела
2 : 2
01.03.2026
Санта-Клара
90' - 59'
69'
89'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эштрела
0 : 2
20.02.2026
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Тондела
1 : 2
21.12.2025
Каза Пиа
86' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Тондела
0 : 2
07.12.2025
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
0 : 1
29.11.2025
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Тондела
0 : 1
08.11.2025
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
АВС
2 : 2
02.11.2025
Тондела
1' - 63'
14'
Португалия. Примейра, 9 тур
Тондела
0 : 3
26.10.2025
Спортинг
1' - 46'
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 0
05.10.2025
Тондела
1' - 56'
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 2
27.09.2025
Тондела
1' - 67'
60, 63'
45'
Португалия. Примейра, 6 тур
Тондела
0 : 0
21.09.2025
Эштрела
1' - 71'
Португалия. Примейра, 5 тур
Алверка
1 : 0
12.09.2025
Тондела
1' - 90'
Главные новости
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
23:16
1
В Испании вынесли вердикт по двум спорным моментам в дерби «Атлетико» – «Реал»
23:00
1
Черданцев спрогнозировал, где «Локомотив» закончит сезон РПЛ
22:42
ВидеоРоналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
22:32
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
22:22
3
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
21:47
4
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
21:41
3
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
1
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+