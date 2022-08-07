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    Александр Сорлот - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Александр
    Фамилия Сорлот
    Команда Реал Сосьедад
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 декабря 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 67' Рома 2:0 Реал Сосьедад Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    03.03.2023 61' - 90' Реал Сосьедад 0:0 Кадис Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 1' - 90' Валенсия 1:0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 1' - 88' Реал Сосьедад 1:1 Сельта Испания. Примера, 22 тур
    59'
    13.02.2023 1' - 81' Эспаньол 2:3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 21 тур
    51'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    РБ Лейпциг 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2022 Был в запасе РБ Лейпциг (Лейпциг) 2:2 Кельн (Кельн)
    07.08.2022 85' -90' Штутгарт (Штутгарт) 1:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    87'
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