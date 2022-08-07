Александр Сорлот - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Сорлот
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 декабря 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Сорлот
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 декабря 1995 (27 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 67'
|Рома
|2:0
|Реал Сосьедад
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|03.03.2023
|61' - 90'
|Реал Сосьедад
|0:0
|Кадис
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Валенсия
|1:0
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 88'
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|59'
|13.02.2023
|1' - 81'
|Эспаньол
|2:3
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 21 тур
|51'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РБ Лейпциг
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2022
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Кельн (Кельн)
|07.08.2022
|85' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|87'