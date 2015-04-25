Марио Аркес - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Аркес
|Команда
|Эльче
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Аликанте
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1992 (31 год)
|Рост
|185
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Аркес
|Команда
|Эльче
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Аликанте
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1992 (31 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эльче
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2015
|86' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Эльче (Эльче)