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    Марио Аркес - статистика

    #38 | Полузащитник
    Имя Марио
    Фамилия Аркес
    Команда Эльче
    Состав Молодежный
    Родной город Аликанте
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 1992 (31 год)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эльче 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.2015 86' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Эльче (Эльче)
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