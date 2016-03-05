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    Евгений Неплях - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Евгений
    Фамилия Неплях
    Команда Карпаты
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 мая 1992 (30 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпаты 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2016 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:2 Динамо (Киев)
    05.03.2016 1' -37' Черноморец (Одесса) 0:0 Карпаты (Львов)
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