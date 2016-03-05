Евгений Неплях - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Неплях
|Команда
|Карпаты
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Неплях
|Команда
|Карпаты
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2016
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Динамо (Киев)
|05.03.2016
|1' -37'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Карпаты (Львов)