Ислам Слимани - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Ислам
|Фамилия
|Слимани
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июня 1988 (34 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Ислам
|Фамилия
|Слимани
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июня 1988 (34 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|66' - 90'
|Андерлехт
|1:1
|Вильярреал
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|05.03.2023
|1' - 79'
|Гент
|1:0
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Андерлехт
|2:2
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|34' 38' 55'
|23.02.2023
|1' - 83'
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|68'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Кортрейк
|2:2
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|16.02.2023
|1' - 68'
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|45'
|12.02.2023
|77' - 90'
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|81'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|5
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -79'
|Гент (Гент)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|26.02.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Стандард (Льеж)
|34' 38' 55'
|19.02.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Андерлехт (Брюссель)
|12.02.2023
|77' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|81'
|03.02.2023
|72' -90'
|Остенде (Остенде)
|0:2
|Андерлехт (Брюссель)