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    Ислам Слимани - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Ислам
    Фамилия Слимани
    Команда Андерлехт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 июня 1988 (34 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 66' - 90' Андерлехт 1:1 Вильярреал Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    05.03.2023 1' - 79' Гент 1:0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 1' - 90' Андерлехт 2:2 Стандард Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    34' 38' 55'
    23.02.2023 1' - 83' Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    68'
    19.02.2023 1' - 90' Кортрейк 2:2 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    16.02.2023 1' - 68' Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    45'
    12.02.2023 77' - 90' Андерлехт 3:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    81'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 5 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -79' Гент (Гент) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    26.02.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Стандард (Льеж)
    34' 38' 55'
    19.02.2023 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 2:2 Андерлехт (Брюссель)
    12.02.2023 77' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    81'
    03.02.2023 72' -90' Остенде (Остенде) 0:2 Андерлехт (Брюссель)
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