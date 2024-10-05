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Кеннет Омеруо
Статистика
Кеннет Омеруо - статистика
Завершил карьеру
17 октября 1993 (32)
#4 | Защитник
185 см | 82 кг
Нигерия
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2024/2025
Кубок африканских наций 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
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Англия. Кубок Лиги 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Кубок Африканских Наций 2013
Кубок Конфедераций 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Касымпаша
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
0 : 0
05.10.2024
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
30' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
Касымпаша
90' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша
82' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
2 : 2
10.08.2024
Коньяспор
1' - 90'
6'
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