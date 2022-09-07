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    Ченсэл Мбемба - статистика

    #99 | Защитник
    Имя Ченсэл
    Фамилия Мбемба
    Команда Марсель
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 августа 1994 (28 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 17,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Ренн 0:1 Марсель Франция. Лига 1, 26 тур
    19.02.2023 1' - 90' Тулуза 2:3 Марсель Франция. Лига 1, 24 тур
    52'
    11.02.2023 46' - 90' Клермон 0:2 Марсель Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 5 2 1 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2022 1' -90' Марсель (Марсель) 1:2 Тоттенхэм (Лондон)
    45'
    26.10.2022 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 2:1 Марсель (Марсель)
    22'
    12.10.2022 1' -90' Спортинг (Лиссабон) 0:2 Марсель (Марсель)
    04.10.2022 1' -90' Марсель (Марсель) 4:1 Спортинг (Лиссабон)
    84'
    07.09.2022 1' -48' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Марсель (Марсель)
    48'
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