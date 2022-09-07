Ченсэл Мбемба - статистика
#99 | Защитник
|Имя
|Ченсэл
|Фамилия
|Мбемба
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 17,00
млн
|Имя
|Ченсэл
|Фамилия
|Мбемба
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Ренн
|0:1
|Марсель
|Франция. Лига 1, 26 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Тулуза
|2:3
|Марсель
|Франция. Лига 1, 24 тур
|52'
|11.02.2023
|46' - 90'
|Клермон
|0:2
|Марсель
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|5
|2
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|45'
|26.10.2022
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:1
|Марсель (Марсель)
|22'
|12.10.2022
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|04.10.2022
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|4:1
|Спортинг (Лиссабон)
|84'
|07.09.2022
|1' -48'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Марсель (Марсель)
|48'