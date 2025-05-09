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Элвис Кабаши
Статистика
Элвис Кабаши - статистика
Завершил карьеру
20 февраля 1994 (32), Дуррес
#77 | Полузащитник
Албания | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реджана 1919
15
0
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Юве Стабиа
1 : 2
09.05.2025
Реджана 1919
77' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Реджана 1919
2 : 1
04.05.2025
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Модена
2 : 3
01.05.2025
Реджана 1919
59' - 90'
62'
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
73' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Реджана 1919
1 : 2
04.04.2025
Кремонезе
1' - 79'
Италия. Серия В, 31 тур
Сассуоло
5 : 1
29.03.2025
Реджана 1919
68' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Реджана 1919
2 : 2
16.03.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Козенца
1 : 0
07.03.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Катанцаро
1 : 1
02.03.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Реджана 1919
2 : 2
22.02.2025
Каррарезе
1' - 59'
26'
49'
Италия. Серия В, 26 тур
Фрозиноне
1 : 1
16.02.2025
Реджана 1919
1' - 80'
Италия. Серия В, 25 тур
Реджана 1919
0 : 1
09.02.2025
Чезена
1' - 68'
Италия. Серия В, 24 тур
Зюйдтироль
2 : 0
02.02.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Реджана 1919
2 : 1
26.01.2025
Палермо
1' - 73'
14'
58'
Италия. Серия В, 22 тур
Салернитана
2 : 1
18.01.2025
Реджана 1919
90' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Реджана 1919
0 : 0
12.01.2025
Бари
86' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Циттаделла
3 : 1
21.12.2024
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Реджана 1919
0 : 1
14.12.2024
Модена
1' - 69'
Италия. Серия В, 16 тур
Кремонезе
0 : 2
08.12.2024
Реджана 1919
77' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Реджана 1919
0 : 2
29.11.2024
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Чезена
1 : 1
23.11.2024
Реджана 1919
77' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Реджана 1919
2 : 2
10.11.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Бари
2 : 2
02.11.2024
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Реджана 1919
0 : 1
29.10.2024
Козенца
Был в запасе
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