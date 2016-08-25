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    Геге - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Эсталине
    Фамилия Диас Баррос
    Команда Арука
    Состав Основной
    Родной город Прая
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арука 1 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2016 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:1 Арука (Арука)
    80' 70'
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