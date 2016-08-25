Геге - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Эсталине
|Фамилия
|Диас Баррос
|Команда
|Арука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прая
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Эсталине
|Фамилия
|Диас Баррос
|Команда
|Арука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прая
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арука
|1
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2016
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|Арука (Арука)
|80' 70'