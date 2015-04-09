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    Хосе Руис Дель Амо - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Хосе
    Фамилия Руис Дель Амо
    Команда Хетафе
    Состав Молодежный
    Родной город Валенсия
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 марта 1990 (32 года)
    Рост 177
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2015 1' -90' Эльче (Эльче) 0:1 Хетафе (Хетафе)
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