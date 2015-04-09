Хосе Руис Дель Амо - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Руис Дель Амо
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Вес
|75
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Руис Дель Амо
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2015
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Хетафе (Хетафе)