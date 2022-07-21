Матис Болли - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Матис
|Фамилия
|Болли
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Матис
|Фамилия
|Болли
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.10.2022
|71' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|08.09.2022
|86' -90'
|Мольде (Мольде)
|0:0
|Гент (Гент)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:4
|Мольде (Мольде)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Кишварда (Кишварда)
|28.07.2022
|74' -90'
|Эльфсборг (Бурос)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|4:1
|Эльфсборг (Бурос)