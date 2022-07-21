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    Матис Болли - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Матис
    Фамилия Болли
    Команда Мольде
    Состав Основной
    Родной город Осло
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 ноября 1990 (32 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мольде 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.10.2022 71' -90' Мольде (Мольде) 3:0 Шэмрок Роверс (Дублин)
    15.09.2022 Был в запасе Юргорден (Стокгольм) 3:2 Мольде (Мольде)
    08.09.2022 86' -90' Мольде (Мольде) 0:0 Гент (Гент)
    25.08.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 0:4 Мольде (Мольде)
    18.08.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    04.08.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 3:0 Кишварда (Кишварда)
    28.07.2022 74' -90' Эльфсборг (Бурос) 1:2 Мольде (Мольде)
    21.07.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 4:1 Эльфсборг (Бурос)
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