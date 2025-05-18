Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марцель Хальстенберг - статистика

Завершил карьеру
27 сентября 1991 (34)
#23 | Защитник
186 см | 77 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганновер-96
27
3
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Герта
1 : 1
18.05.2025
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
1 : 1
11.05.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Ганновер-96
1 : 0
27.04.2025
Кельн
1' - 90'
83'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Дармштадт
3 : 1
20.04.2025
Ганновер-96
1' - 90'
55'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
1 : 1
09.03.2025
Айнтрахт
1' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Нюрнберг
1 : 2
01.03.2025
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Нюрнберг
1 : 2
01.03.2025
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
1 : 1
22.02.2025
Падерборн
1' - 90'
4'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Кайзерслаутерн
0 : 0
15.02.2025
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
1 : 1
09.02.2025
Фортуна
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Гамбург
2 : 2
02.02.2025
Ганновер-96
1' - 90'
79'
42'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
2 : 2
26.01.2025
Пройссен
1' - 90'
39'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
17.01.2025
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
0 : 0
22.12.2024
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
15.12.2024
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
3 : 2
07.12.2024
Ульм 1846
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Кельн
2 : 2
30.11.2024
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Ганновер-96
1 : 2
23.11.2024
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Эльверсберг
3 : 1
10.11.2024
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Ганновер-96
2 : 1
02.11.2024
Карлсруэ
1' - 90'
89'
45'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Магдебург
0 : 3
27.10.2024
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
1 : 0
19.10.2024
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
2 : 0
06.10.2024
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
1' - 90'
79'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
1' - 85'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
1 : 0
23.08.2024
Гамбург
1' - 76'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Пройссен
0 : 0
11.08.2024
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 0
03.08.2024
Ян Регенсбург
1' - 90'
Главные новости
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
21:47
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
21:41
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
5
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
2
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
3
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
19
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+