Эрик Дайер - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Дайер
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Челтенхем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1994 (29 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 30,00
млн
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Дайер
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Челтенхем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1994 (29 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 26'
|Тоттенхэм
|1:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|26.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|82'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|1:0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|63'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Лестер
|4:1
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|55'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|90'