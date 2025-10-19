Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Колорадо
Андреас Максе
Статистика
€ 1,50 млн
Андреас Максе - статистика
Колорадо
18 марта 1994 (32)
#5 | Защитник
Дания
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Дания. Суперлига 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Дания. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Швейцария. Суперлига 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колорадо
30
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Колорадо
2 : 2
19.10.2025
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 50 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 0
05.10.2025
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 48 тур
Колорадо
1 : 1
28.09.2025
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Даллас
3 : 1
21.09.2025
Колорадо
1' - 90'
80'
США. МЛС, 45 тур
Колорадо
2 : 1
14.09.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Канзаc Сити
4 : 2
31.08.2025
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
24.08.2025
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Колорадо
3 : 1
17.08.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
11.08.2025
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Филадельфия Юнион
3 : 1
27.07.2025
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Сиэтл
3 : 3
17.07.2025
Колорадо
1' - 90'
76'
США. МЛС, 33 тур
Колорадо
3 : 0
13.07.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
59'
51'
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
10.07.2025
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Колорадо
1 : 2
05.07.2025
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 3
29.06.2025
Колорадо
1' - 90'
79'
США. МЛС, 28 тур
Колорадо
2 : 0
26.06.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
0 : 1
15.06.2025
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Портленд
2 : 1
29.05.2025
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Колорадо
1 : 0
25.05.2025
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Колорадо
1 : 0
18.05.2025
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Сан-Диего
2 : 0
15.05.2025
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Колорадо
0 : 2
11.05.2025
Сан-Хосе
1' - 90'
62'
США. МЛС, 16 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
04.05.2025
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Колорадо
1 : 1
27.04.2025
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.04.2025
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Колорадо
3 : 2
13.04.2025
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
06.04.2025
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Колорадо
2 : 0
29.03.2025
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
0 : 3
23.03.2025
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Остин
0 : 1
09.03.2025
Колорадо
1' - 90'
Главные новости
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
4
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
2
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
3
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
14
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
4
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+