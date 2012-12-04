Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джернейд Мид - статистика

    #53 | Полузащитник
    Имя Джернейд
    Фамилия Мид
    Состав Без клуба
    Родной город Лутон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 октября 1992 (30 лет)
    Рост 170
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2012 1' -83' Олимпиакос (Пирей) 2:1 Арсенал (Лондон)
    • Читайте нас: 
    11