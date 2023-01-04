Андреа Петанья - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Петанья
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Триесте
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|185
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€ 12,00
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|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Петанья
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Триесте
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 82'
|Монца
|2:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|65' - 90'
|Салернитана
|3:0
|Монца
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|1' - 59'
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 68'
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|25'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монца
|20
|2
|4
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -82'
|Монца (Монца)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|26.02.2023
|65' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|3:0
|Монца (Монца)
|18.02.2023
|1' -59'
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|12.02.2023
|1' -68'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|25'
|06.02.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|32'
|29.01.2023
|70' -90'
|Ювентус (Турин)
|0:2
|Монца (Монца)
|22.01.2023
|1' -46'
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|14.01.2023
|1' -66'
|Кремонезе (Кремона)
|2:3
|Монца (Монца)
|8' 55'
|07.01.2023
|1' -66'
|Монца (Монца)
|2:2
|Интер (Милан)
|04.01.2023
|46' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Монца (Монца)
|90'
|13.11.2022
|77' -90'
|Монца (Монца)
|3:0
|Салернитана (Салернитана)
|10.11.2022
|1' -73'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Монца (Монца)
|06.11.2022
|63' -90'
|Монца (Монца)
|2:0
|Верона (Верона)
|90'
|31.10.2022
|1' -79'
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|57'
|22.10.2022
|54' -90'
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|05.09.2022
|70' -90'
|Монца (Монца)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|30.08.2022
|1' -62'
|Рома (Рим)
|3:0
|Монца (Монца)
|26.08.2022
|1' -62'
|Монца (Монца)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|21.08.2022
|1' -83'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Монца (Монца)
|13.08.2022
|1' -79'
|Монца (Монца)
|1:2
|Торино (Турин)