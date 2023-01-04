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    Андреа Петанья - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Андреа
    Фамилия Петанья
    Команда Монца
    Состав Основной
    Родной город Триесте
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 июня 1995 (27 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 82' Монца 2:1 Эмполи Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 65' - 90' Салернитана 3:0 Монца Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 1' - 59' Монца 0:1 Милан Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 1' - 68' Болонья 0:1 Монца Италия. Серия А, 22 тур
    25'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 20 2 4 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -82' Монца (Монца) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    26.02.2023 65' -90' Салернитана (Салернитана) 3:0 Монца (Монца)
    18.02.2023 1' -59' Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    12.02.2023 1' -68' Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    25'
    06.02.2023 1' -90' Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    32'
    29.01.2023 70' -90' Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    22.01.2023 1' -46' Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    14.01.2023 1' -66' Кремонезе (Кремона) 2:3 Монца (Монца)
    8' 55'
    07.01.2023 1' -66' Монца (Монца) 2:2 Интер (Милан)
    04.01.2023 46' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Монца (Монца)
    90'
    13.11.2022 77' -90' Монца (Монца) 3:0 Салернитана (Салернитана)
    10.11.2022 1' -73' Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    06.11.2022 63' -90' Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    90'
    31.10.2022 1' -79' Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    57'
    22.10.2022 54' -90' Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    15.10.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    05.09.2022 70' -90' Монца (Монца) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    30.08.2022 1' -62' Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    26.08.2022 1' -62' Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    21.08.2022 1' -83' Наполи (Неаполь) 4:0 Монца (Монца)
    13.08.2022 1' -79' Монца (Монца) 1:2 Торино (Турин)
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