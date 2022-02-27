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    Эдоардо Гольданига - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Эдоардо
    Фамилия Гольданига
    Команда Кальяри
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 ноября 1993 (29 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 11 0 0 3 0
    Сассуоло 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    08.05.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    30.04.2022 1' -50' Кальяри (Кальяри) 1:2 Верона (Верона)
    24.04.2022 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    16.04.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    03.04.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 5:1 Кальяри (Кальяри)
    19.03.2022 1' -90' Кальяри (Кальяри) 0:1 Милан (Милан)
    12.03.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    75'
    05.03.2022 1' -77' Кальяри (Кальяри) 0:3 Лацио (Рим)
    27.02.2022 1' -90' Торино (Турин) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    74'
    21.02.2022 1' -90' Кальяри (Кальяри) 1:1 Наполи (Неаполь)
    13.02.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    06.02.2022 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    90'
    23.01.2022 1' -90' Кальяри (Кальяри) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    16.01.2022 1' -90' Рома (Рим) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    22.12.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Болонья (Болонья)
    19.12.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    12.12.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Лацио (Рим)
    07.11.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:2 Сассуоло (Сассуоло)
    31.10.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Эмполи (Эмполи)
    27.10.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:2 Сассуоло (Сассуоло)
    23.10.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Венеция (Венеция)
    17.10.2021 90' -90' Дженоа (Генуя) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    02.10.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Интер (Милан)
    26.09.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Салернитана (Салернитана)
    21.09.2021 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    17.09.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Торино (Турин)
    12.09.2021 Был в запасе Рома (Рим) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
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