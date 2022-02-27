Эдоардо Гольданига - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Эдоардо
|Фамилия
|Гольданига
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Эдоардо
|Фамилия
|Гольданига
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|11
|0
|0
|3
|0
|Сассуоло
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|30.04.2022
|1' -50'
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Верона (Верона)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|03.04.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|5:1
|Кальяри (Кальяри)
|19.03.2022
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Милан (Милан)
|12.03.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|75'
|05.03.2022
|1' -77'
|Кальяри (Кальяри)
|0:3
|Лацио (Рим)
|27.02.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|74'
|21.02.2022
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|13.02.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|06.02.2022
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|90'
|23.01.2022
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|16.01.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Болонья (Болонья)
|19.12.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Лацио (Рим)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Эмполи (Эмполи)
|27.10.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Венеция (Венеция)
|17.10.2021
|90' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Интер (Милан)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Салернитана (Салернитана)
|21.09.2021
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|17.09.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Торино (Турин)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)