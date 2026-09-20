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Серия А 2026/2027
Команды
Комо
Эдоардо Гольданига
Статистика
€ 2 млн
Эдоардо Гольданига - статистика
Комо
2 ноября 1993 (32)
#18 | Защитник
193 см
Италия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
2 : 0
20.09.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
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Италия. Кубок 2017/2018
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Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Комо
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кремонезе
1 : 4
24.05.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Комо
1 : 0
17.05.2026
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
0 : 1
10.05.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Комо
0 : 0
02.05.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
0 : 2
26.04.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
2 : 1
17.04.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Комо
3 : 4
12.04.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
0 : 0
06.04.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Комо
5 : 0
22.03.2026
Пиза
77' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Комо
2 : 1
15.03.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
1 : 2
07.03.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Комо
3 : 1
28.02.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
0 : 0
01.11.2025
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Комо
3 : 1
29.10.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
0 : 0
25.10.2025
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Комо
2 : 0
19.10.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
1 : 1
04.10.2025
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Комо
1 : 1
27.09.2025
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
1 : 2
21.09.2025
Комо
90' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Комо
1 : 1
15.09.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
1 : 0
30.08.2025
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Комо
2 : 0
24.08.2025
Лацио
Был в запасе
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