Виталий Квашук - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Квашук
|Команда
|Заря
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|65
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Квашук
|Команда
|Заря
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2012
|67' -90'
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Днепр (Днепр)