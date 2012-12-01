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    Виталий Квашук - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Виталий
    Отчество Олегович
    Фамилия Квашук
    Команда Заря
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2012 67' -90' Металлург (Донецк) 0:0 Днепр (Днепр)
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