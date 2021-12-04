Джордж Монкур - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Монкур
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Суиндон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Монкур
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Суиндон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|14
|0
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2022
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|22.02.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Барнсли (Барнсли)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|15.02.2022
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|12.02.2022
|81' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|29.01.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Суонси (Суонси)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|19.01.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|16.01.2022
|46' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|24.11.2021
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|30.10.2021
|1' -63'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|23.10.2021
|64' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|20.10.2021
|73' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:2
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|16.10.2021
|71' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|02.10.2021
|1' -60'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|28.09.2021
|1' -85'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|25.09.2021
|61' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.09.2021
|1' -71'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:3
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|14.09.2021
|67' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|11.09.2021
|1' -81'
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|14.08.2021
|1' -72'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|72'
|07.08.2021
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:4
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|62'