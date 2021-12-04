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    Джордж Монкур - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Джордж
    Фамилия Монкур
    Команда Халл Сити
    Состав Основной
    Родной город Суиндон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 августа 1993 (29 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 14 0 1 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2022 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    22.02.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Барнсли (Барнсли)
    19.02.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    15.02.2022 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    12.02.2022 81' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Фулхэм (Лондон)
    29.01.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Суонси (Суонси)
    22.01.2022 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    19.01.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Блэкберн (Блэкберн)
    16.01.2022 46' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    04.12.2021 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    27.11.2021 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    24.11.2021 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    20.11.2021 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    30.10.2021 1' -63' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    23.10.2021 64' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    20.10.2021 73' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:2 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    16.10.2021 71' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    02.10.2021 1' -60' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    28.09.2021 1' -85' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Блэкпул (Блэкпул)
    25.09.2021 61' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.09.2021 1' -71' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:3 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    14.09.2021 67' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    11.09.2021 1' -81' Суонси (Суонси) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    14.08.2021 1' -72' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    72'
    07.08.2021 1' -90' Престон (Престон) 1:4 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    62'
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