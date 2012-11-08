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    Адам Морган - статистика

    #50 | Нападающий
    Имя Адам
    Фамилия Морган
    Команда Йовил
    Состав Основной
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливерпуль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2012 1' -61' Анжи (Махачкала) 1:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
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