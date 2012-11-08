Адам Морган - статистика
#50 | Нападающий
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Морган
|Команда
|Йовил
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Морган
|Команда
|Йовил
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2012
|1' -61'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)