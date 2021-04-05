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    Начо Мартинес - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Начо
    Фамилия Мартинес
    Команда Тенерифе
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 марта 1989 (34 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 23 0 1 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    16.05.2021 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 4:1 Вальядолид (Вальядолид)
    13.05.2021 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    09.05.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    02.05.2021 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Бетис (Севилья)
    28.04.2021 1' -90' Атлетик (Бильбао) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    24.04.2021 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Кадис (Кадис)
    21.04.2021 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    11.04.2021 85' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Гранада (Гранада)
    05.04.2021 1' -90' Барселона (Барселона) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    20.03.2021 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Севилья (Севилья)
    13.03.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    06.03.2021 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    28.02.2021 86' -90' Сельта (Виго) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    20.02.2021 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Реал (Мадрид)
    71'
    13.02.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    05.02.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    29.01.2021 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Уэска (Уэска)
    64'
    22.01.2021 1' -90' Леванте (Валенсия) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    19.01.2021 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Эльче (Эльче)
    10.01.2021 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    02.01.2021 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    29.12.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    23.12.2020 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:3 Барселона (Барселона)
    19.12.2020 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    11.12.2020 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 3:2 Осасуна (Памплона)
    05.12.2020 1' -74' Атлетико (Мадрид) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    27.11.2020 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Леванте (Валенсия)
    22.11.2020 1' -90' Гранада (Гранада) 1:3 Вальядолид (Вальядолид)
    08.11.2020 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    25.10.2020 1' -21' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    21'
    18.10.2020 1' -90' Уэска (Уэска) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    03.10.2020 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Эйбар (Эйбар)
    37'
    30.09.2020 Был в запасе Реал (Мадрид) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    27.09.2020 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Сельта (Виго)
    20.09.2020 1' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    13.09.2020 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    51'
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