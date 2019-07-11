Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Даниил Чалов - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Даниил
    Отчество Николаевич
    Фамилия Чалов
    Команда Витебск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 июня 1994 (28 лет)
    Рост 189
    Вес 78
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витебск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2019 Был в запасе Витебск (Витебск) 1:1 КуПС (Купио)
    11.07.2019 1' -90' КуПС (Купио) 2:0 Витебск (Витебск)
    • Читайте нас: 
    11