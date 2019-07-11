Даниил Чалов - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Чалов
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|189
|Вес
|78
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Чалов
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|189
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витебск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.07.2019
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|1:1
|КуПС (Купио)
|11.07.2019
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|2:0
|Витебск (Витебск)