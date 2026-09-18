Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 225 тыс

Имо Эзекиель - статистика

Кайсар
24 октября 1993 (32), Лагос
#70 | Нападающий
178 см
Нигерия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
1' - 62'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайсар
1 : 0
12.09.2026
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Алтай
2 : 0
06.09.2026
Кайсар
59' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кайсар
2 : 3
29.08.2026
Окжетпес
75' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
3 : 2
25.08.2026
Кайсар
80' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсар
13
2
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
1' - 62'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайсар
1 : 0
12.09.2026
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Алтай
2 : 0
06.09.2026
Кайсар
59' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кайсар
2 : 3
29.08.2026
Окжетпес
75' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
3 : 2
25.08.2026
Кайсар
80' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Елимай
1 : 1
26.07.2026
Кайсар
1' - 60'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайсар
2 : 3
28.05.2026
Елимай
73' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайрат
0 : 0
23.05.2026
Кайсар
60' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайсар
2 : 1
17.05.2026
Тобол
Был в запасе
90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Актобе
3 : 0
10.05.2026
Кайсар
1' - 46'
37'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кайсар
1 : 2
06.05.2026
Кайрат
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кайсар
1 : 1
02.05.2026
Жетысу
81' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Окжетпес
1 : 1
25.04.2026
Кайсар
1' - 68'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайсар
1 : 1
19.04.2026
Алтай
63' - 90'
75'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Атырау
2 : 0
11.04.2026
Кайсар
1' - 79'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайсар
0 : 0
04.04.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Главные новости
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
4
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
1
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
2
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
12
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
4
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
3
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+