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    Джордж Эванс - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Джордж
    Фамилия Эванс
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 89' - 90' Миллуолл 2:3 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 76' - 90' Лутон Таун 2:2 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 23 тур
    25.02.2023 87' - 90' Сток Сити 0:1 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 Был в запасе Миллуолл 1:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 90' - 90' Миллуолл 3:2 Шеффилд Юнайтед Англия. Чемпионшип, 33 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 11 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 89' -90' Миллуолл (Лондон) 2:3 Норвич Сити (Норвич)
    28.02.2023 76' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    25.02.2023 87' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    21.02.2023 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Бернли (Бернли)
    18.02.2023 90' -90' Миллуолл (Лондон) 3:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    14.01.2023 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    26.12.2022 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    10.12.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    03.12.2022 83' -90' Сандерленд (Сандерленд) 3:0 Миллуолл (Лондон)
    12.11.2022 Был в запасе Престон (Престон) 2:4 Миллуолл (Лондон)
    05.11.2022 86' -90' Миллуолл (Лондон) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    02.11.2022 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    29.10.2022 83' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    22.10.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    19.10.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 3:0 Уотфорд (Уотфорд)
    15.10.2022 87' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    08.10.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    05.10.2022 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    01.10.2022 68' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    17.09.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:1 Блэкпул (Блэкпул)
    14.09.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    30.08.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    27.08.2022 85' -90' Миллуолл (Лондон) 0:1 Рединг (Рединг)
    16.08.2022 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    13.08.2022 90' -90' Миллуолл (Лондон) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    06.08.2022 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    30.07.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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