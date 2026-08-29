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Бертон Альбион
Джордж Эванс
Статистика
Джордж Эванс - статистика
Бертон Альбион
13 декабря 1994 (31)
#12 | Полузащитник
184 см
Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 3 тур
Ноттс Каунти
2 : 1
29.08.2026
Бертон Альбион
1' - 87'
65'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Первая лига 2025/2026
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Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
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Англия. Чемпионшип 2020/2021
Международный кубок чемпионов 2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бертон Альбион
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бертон Альбион
0 : 1
14.02.2026
Вест Хэм
1' - 74'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Борэм Вуд
0 : 5
10.01.2026
Бертон Альбион
1' - 90'
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