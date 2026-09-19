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Англия. Вторая лига
Команды
Челтенхэм
Джеймс Уилсон
Статистика
€ 25 тыс
Джеймс Уилсон - статистика
Челтенхэм
26 февраля 1989 (37), Чепстоу
#6 | Защитник
191 см
Уэльс
Статистика
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 7 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 1
19.09.2026
Челтенхэм
Был в запасе
Англия. Вторая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 3
12.09.2026
Челтенхэм
86' - 90'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Челтенхэм
2 : 2
05.09.2026
Гримсби Таун
86' - 90'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Челтенхэм
3 : 2
01.09.2026
Йорк Сити
1' - 87'
Англия. Вторая лига, 3 тур
Барнет
2 : 2
29.08.2026
Челтенхэм
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
Англия. Кубок 2025/2026
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Англия. Первая лига 2023/2024
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Челтенхэм
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челтенхэм
0 : 2
10.01.2026
Лестер
1' - 90'
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