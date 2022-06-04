|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Цюрих
|1:1
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Серветт
|1:1
|Винтертур
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Базель
|2:2
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Винтертур
|1:2
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 17 тур
|63' 77'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Серветт
|2:1
|Грассхоппер
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Босния и Герцеговина
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2022
|1' -73'
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Черногория
|14.06.2022
|1' -90'
|Босния и Герцеговина
|3:2
|Финляндия
|11.06.2022
|Был в запасе
|Черногория
|1:1
|Босния и Герцеговина
|07.06.2022
|1' -81'
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Румыния
|04.06.2022
|1' -90'
|Финляндия
|1:1
|Босния и Герцеговина