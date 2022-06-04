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    Мирослав Стеванович - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Мирослав
    Фамилия Стеванович
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 июля 1990 (32 года)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Цюрих 1:1 Серветт Швейцария. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 1' - 90' Серветт 1:1 Винтертур Швейцария. Суперлига, 22 тур
    19.02.2023 1' - 90' Базель 2:2 Серветт Швейцария. Суперлига, 21 тур
    15.02.2023 1' - 90' Винтертур 1:2 Серветт Швейцария. Суперлига, 17 тур
    63' 77'
    11.02.2023 1' - 90' Серветт 2:1 Грассхоппер Швейцария. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Босния и Герцеговина 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2022 1' -73' Босния и Герцеговина 1:0 Черногория
    14.06.2022 1' -90' Босния и Герцеговина 3:2 Финляндия
    11.06.2022 Был в запасе Черногория 1:1 Босния и Герцеговина
    07.06.2022 1' -81' Босния и Герцеговина 1:0 Румыния
    04.06.2022 1' -90' Финляндия 1:1 Босния и Герцеговина
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