Станислав Тецл - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Станислав
|Фамилия
|Тецл
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|79
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Станислав
|Фамилия
|Тецл
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|79' - 90'
|Динамо
|1:0
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|1' - 57'
|Славия
|2:0
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|18.02.2023
|46' - 90'
|Теплице
|1:1
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|74'
|11.02.2023
|Был в запасе
|Славия
|2:0
|Зброевка
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|46' -90'
|Славия (Прага)
|1:1
|Сивасспор (Сивас)
|27.10.2022
|80' -90'
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Славия (Прага)
|13.10.2022
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:0
|Славия (Прага)
|06.10.2022
|1' -61'
|Славия (Прага)
|0:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|15.09.2022
|67' -90'
|Славия (Прага)
|3:2
|Балкани (Сува Река)
|08.09.2022
|77' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|1:1
|Славия (Прага)
|25.08.2022
|1' -55'
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|11.08.2022
|90' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Славия (Прага)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)