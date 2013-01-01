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Станислав Тецл
Статистика
Станислав Тецл - статистика
Завершил карьеру
1 сентября 1990 (36)
#11 | Нападающий
182 см | 79 кг
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
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