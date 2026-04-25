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Лига 1 2025/2026
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Лион
Рашид Геззаль
Статистика
€ 600 тыс
Рашид Геззаль - статистика
Лион
9 мая 1992 (34)
#18 | Полузащитник
182 см
Франция | Алжир
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Лион
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
3 : 2
25.04.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
1 : 2
19.04.2026
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
2 : 0
12.04.2026
Лорьян
1' - 46'
Франция. Лига 1, 28 тур
Анжер
0 : 0
05.04.2026
Лион
64' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лион
1 : 2
22.03.2026
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Гавр
0 : 0
15.03.2026
Лион
80' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1 : 1
08.03.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
3 : 2
01.03.2026
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
3 : 1
22.02.2026
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
2 : 0
15.02.2026
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Нант
0 : 1
07.02.2026
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
1 : 3
03.01.2026
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
1 : 0
14.12.2025
Гавр
89' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
1 : 0
07.12.2025
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
2 : 3
09.11.2025
ПСЖ
1' - 64'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
0 : 0
02.11.2025
Лион
76' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Париж
3 : 3
29.10.2025
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 1
26.10.2025
Страсбур
77' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
3 : 2
18.10.2025
Лион
68' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
1 : 2
05.10.2025
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
0 : 1
28.09.2025
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
1 : 0
19.09.2025
Анжер
90' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 1
14.09.2025
Лион
67' - 90'
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