Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013