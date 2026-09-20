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Румыния. Лига I
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Университатя Клуж
Александру Кипчиу
Статистика
€ 275 тыс
Александру Кипчиу - статистика
Университатя Клуж
18 мая 1989 (37), Брэила
#27 | Нападающий
176 см | 74 кг
Румыния
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Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Волунтари
0 : 2
20.09.2026
Университатя Клуж
1' - 90'
Румыния. Лига I, 7 тур
Университатя Клуж
2 : 3
28.08.2026
Петролул
1' - 90'
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Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 раунд
Университатя Клуж
0 : 0
16.07.2026
Динамо К
1' - 120'
45'
Лига Европы, 1 раунд
Динамо К
0 : 0
09.07.2026
Университатя Клуж
1' - 90'
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