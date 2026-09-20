Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Лига конференций 2026/2027 Румыния. Лига I 2026/2027 Лига конференций 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Румыния. Лига I 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Лига наций 2024/2025 Румыния. Лига I 2024/2025 Румыния. Лига I 2023/2024 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Бельгия. Плей-офф 2016/2017 Бельгия. Про-Лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013